На скандальном строительстве во Львове произошли столкновения между жителями и охранниками

Сегодня, 2 ноября, на территории скандальной застройки на углу улиц Варшавская-Сосновая произошли столкновения между местными жителями и представителями охранной фирмы, работающей на территории застройщика жилого комплекса «Оранж». Об этом рассказал активист и житель района, где ведут строительство, Петр Волынский.

«На территорию утром приехали два автомобиля ЗИЛ. Около 20 представителей охранной фирмы „Фортуна“ грубо растолкали пятерых местных жителей. Машины заехали на территорию, чтобы вывезти землю и расчистить территорию для строительства, хотя у застройщика отсутствуют документы для продолжения строительных работ», — рассказал Петр Волынский.

По словам активиста, автомобили с землей до сих пор не уехали, поскольку местные жители заблокировали дорогу. Из-за столкновений на территорию застройки приехали семь автомобилей патрульной полиции.

Представитель патрульной полиции Львова сообщила, что между жителями и представителями застройщика произошла драка, на место происшествия уже выехала карета скорой помощи.

На прошлой неделе в четверг, 27 октября, Львовский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу застройщика жилого комплекса «Оранж» на Варшавской-Сосновой об отмене обязательства вернуть городу участок. Правда, даже после возвращения застройщику участка, он не может продолжить строительство, поскольку ДАБИ изъяло из реестра декларацию о начале строительных работ (документ, который позволяет начать строительство).

Напомним, исполнительный комитет Львовского горсовета в декабре 2015 года отменил разрешение на установку стройплощадки для строительства многоквартирного дома в ЖК «Оранж» на углу улиц Варшавская-Сосновая. Основная причина отмены разрешения — отсутствие государственной экспертизы, необходимой для начала строительства. Застройщик имел разрешение на строительство трехэтажного дома, зато разместил на своем сайте проект дома на 10 этажей.

Конфликт на территории застройки продолжается более года, с тех пор главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский призвал мэра отменить разрешение на строительство ЖК «Оранж». После этого мэр призвал не покупать квартир в этом доме, а застройщик обратился в суд за защитой деловой репутации.