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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 2 Ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 02/11/2016 - 19:51

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается сложной. За прошедшие сутки украинские силовики четыреста сорок раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 2 ноября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«При этом был выпущен пятьдесят один артиллерийский снаряд, из них сорок пять калибра 152 мм, триста сорок четыре мины, из них сто шестьдесят семь калибра 120 мм. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Приказы на открытие огня по населенным пунктам Широкая Балка, Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Еленовка, Саханка, Ленинское, Безыменное, Коминтерново и Петровскому району Донецка отдавали украинские командиры: Панченко, Брусов, Шаптала, Мацейко, Николюк, Соколов и Делятицкий. В результате обстрела поселка Сергеевка Новоазовского района повреждено три домостроения и нарушена система электроснабжения, а в поселке Трудовские Петровского района Донецка повреждено четыре домостроения. Кроме того, вчера на проспекте Ильича в Донецке, вблизи социальных объектов, были отмечены подрывы двух взрывных устройств, что подтверждает террористические действия спецслужб Киева. Пострадавших нет, но мы предупреждаем жителей о необходимости повышения бдительности. Прошу всех граждан сообщать о фактах подготовки и проведения терактов и диверсий в МГБ, МВД и военные комендатуры в ваших городах для оперативного реагирования», — подчеркнул Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее