Главная

Молодой женский танковый экипаж о службе в армии

опубликовано Nvb2003 в Ср, 02/11/2016 - 20:27
Аудио&Видео:  тема: география: организации: содержание: рубрики:

Съемочная группа интернет-канала Анна-Ньюс пообщалась с женским экипажем танка Т-64, военнослужащими танкового батальона вооруженных сил ЛНР. Девушки рассказали о том как и почему пришли в армию, а также о своих боевых буднях.
»

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"