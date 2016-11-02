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Главная Молодой женский танковый экипаж о службе в армии опубликовано Nvb2003 в Ср, 02/11/2016 - 20:27

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Съемочная группа интернет-канала Анна-Ньюс пообщалась с женским экипажем танка Т-64, военнослужащими танкового батальона вооруженных сил ЛНР. Девушки рассказали о том как и почему пришли в армию, а также о своих боевых буднях. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее