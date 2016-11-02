Тернопольские школьники получили новые учебники с эротическими рисунками

Некоторые учебники по новой программе общеобразовательной школы содержат эротические рисунки, — рассказывают родители тернопольских учеников. Больше всего претензий к учебнику по Всемирной истории.

Школьники области полностью обеспечены учебниками, — утверждают в управлении образования Тернопольского городского совета. Однако родителей волнует качество новых книг.

«Во-первых, они сэкономили на бумаге. Большинство новых книг на серой дешевой бумаге, с которой неудобно читать. Также шрифт маленький. Но даже не это главная проблема. В школьных учебниках используются эротические картины, в том числе такая картина иллюстрирует христианскую церковь в учебнике по Всемирной истории для седьмого класса. Мы вместе с другими родителями уже обращались к составителям этого учебника, которые объясняют, что эротические рисунки — это не что иное, как искусство. Обращались также в издательство. Но и там нормального ответа не получили. Не хочу, чтобы эротика была даже в школьных учебниках», — рассказывает мама семиклассника Елена Гук.

В управлении образования Тернопольского городского совета соглашаются, что качество учебников несовершенна. Однако местные чиновники эту проблему решить не могут.