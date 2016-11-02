Депутаты-миллионеры из Верховной рады не брезгуют денежной компенсацией из бюджета Украины

Об этом в социальной сети сообщил комитет избирателей Украины. Эксперты проекта «Дословно» сделали анализ электронных деклараций парламентариев, которые в 2015 году получали из госбюджета деньги на аренду жилья в Киеве. Оказалось, что 119 «избранников народа», по совместительству — миллионеров, не погнушались народными деньгами на съем жилья в столице страны майдана. Десятка самых богатых депутатов, которые получали компенсацию на жилье, выглядит так:

1. Вадим Нестеренко, 206 млн. гривен

2. Александр Вилкул, 190 млн. гривен

3. Евгений Геллер, 165 млн. гривен

4. Руслан Демчак, 133 млн. гривен

5. Евгений Мураев, 94 млн. гривен

6. Борислав Розенблат, 94 млн. гривен

7. Геннадий Чекита, 90 млн. гривен

8. Анатолий Денисенко, 85 млн. гривен

9. Александр Пресман, 71 млн. гривен

10. Аркадий Корнацкий, 57 млн. гривен

Что интересно, некоторые из депутатов имеют жилье в столице или ее пригородах, правда, чаще всего зарегистрированы квартиры и дома на их жен, родителей и прочих близких родственников. Например, жена депутата Добкина имеет аж две квартиры в Киеве. Депутат Геллер владеет домом в поселке Козин, в пригороде Киева, отец депутата Демчака владеет домом в поселке Крюковщина, что в 2 км от киевской окружной дороги, и т. д. Несмотря на это, все депутаты получали «жилищную» компенсацию.

Напомним: электронные декларации, заполненные депутатами Верховной рады и государственными чиновниками высшего эшелона власти, привели в шок не только граждан Украины, но зарубежные СМИ: только наличкой «на кармане» у депутатов оказалось более 7 миллиардов гривен, и более 5 миллиардов — в банках, не считая элитной недвижимости, драгоценностей, коллекций антиквариата и земельных угодий.