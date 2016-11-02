Открытие памятника святому князю Владимиру в Москве, как акт цивилизационного выбора

Сегодня в студии интернет-канала Анна-Ньюс её ведущий - директор фонда поддержки христианских церквей "Международный фонд христианская солидарность" Дмитрий Пахомов и его гость - глава отдела по связям с Русской Православной церковью Института стран СНГ Кирилл Александрович Фролов. Сегодня мы поговорим о предстоящем, в День народного единства - 4 ноября, открытии в Москве памятника князю Владимиру - основателю российской Православной государственности.

Ведь сейчас, как и во времена принятия Христианства, Россия вновь стоит на пороге нового выбора цивилизационного пути. Куда нам идти? Смотреть на Запад, либо на Восток, либо идти своим, исконно Православным, Византийским путем?