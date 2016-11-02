Брифинг представителей общественной организации предпринимателей ЛНР

Общественная организация "Республиканский союз развития предпринимательства "Инициатива" и представители Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР разрабатывают порядок упрощенного ввоза товаров для представителей малого бизнеса. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила председатель организации Ирина Прозорова.

Она отметила, что на состоявшейся 26 октября встрече главы ЛНР Игоря Плотницкого с предпринимателями наиболее остро обсуждался вопрос о легальном ввозе товаров из Российской Федерации для малого бизнеса.

"При обсуждении этого вопроса было принято решение – представителям общественной организации "Инициатива" и Государственному таможенному комитету совместно разработать порядок упрощенного ввоза для предпринимателей малого бизнеса, то есть для тех предпринимателей, которые завозят свой товар мелкими партиями", - рассказала она.