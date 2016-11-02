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Африканская чума свиней не утихает на Украине

опубликовано vinodelov в Ср, 02/11/2016 - 20:45 Новость: тема тэги гео
Карантин

Первые вспышки свиной чумы были зарегистрированы прошлым летом в южных регионах Украины, с тех пор она перебралась в центральные, восточные и северные области.

В частности, на днях в Полтавской области в населенном пункте Сосновка на предприятии «Маяк» зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), чтобы эпидемия не распространялась дальше, здесь уничтожат более 700 животных.

Об этом рассказали в пресс-службе Кабмин Украины. «Согласно информации главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области в ООО „Маяк“ (с. Сосновка, Гадячский район, Полтавская область) зарегистрирована гибель 2 голов свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала выявлено африканскую чуму свиней», — говорится в сообщении. Намечено заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии для локализации очередной вспышки АЧС.

Последней территорией, где происходило массовое уничтожение хрюшек из-за свиной чумы, была Харьковская область. Ранее вспышки АЧС наблюдались в Николаевской, Одесской, Житомирской, Ровенской, Киевской и ряде других областей Украины.

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