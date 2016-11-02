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Беспилотники ВСУ шпионят над Ясиноватой

опубликовано vinodelov в Ср, 02/11/2016 - 20:48 Новость: тема тэги гео
Беспилотник в пасмурном небе

Беспилотные летательные аппараты украинской армии за последние двое суток дважды появлялись в воздушном пространстве над Ясиноватой.

Сначала, 1 ноября в 8 часов утра, БПЛА появился в небе со стороны Авдеевки. Беспилотник тут же взял курс на Ясиноватую.

Подразделения армии ДНР открыли по нему огонь. Беспилотник быстро развернулся и улетел.

Похожая ситуация повторилась и утром 2 ноября, после 8 часов утра. Несмотря на дождливую погоду, вражеский БПЛА снова попробовал совершить облет Ясиноватой и промышленной зоны города.

Бойцы армии ДНР начали его сбивать.

Увидев это, операторы управления поспешили увести его в сторону позиций ВСУ.

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