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Главная Европейские ценности в действии - Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции отказался предоставлять убежище сирийской семье, несмотря на решение суда опубликовано Nvb2003 в Ср, 02/11/2016 - 21:28 Новость: тема тэги гео Госсекретарь Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкен отказался предоставлять убежище сирийской семье, за что на него был наложен штраф в 4000 евро в день, выплачивать который Франкен также отказался. После того, как размер штрафа превысил 30 тысяч евро, судебные приставы, в качестве возмещения штрафа, конфисковали всю мебель в его офисе.

Семья, которая ищет убежища, имеет двух детей пяти и восьми лет и ее поддерживает бельгийская семья, которая пообещала оплатить все их расходы. Семья проживает в Алеппо и их дом был разрушен.

Отец покинул город в августе для поездки в соседний Ливан, чтобы ходатайствовать о предоставлении убежища в бельгийском консульстве. Он заявил, что не хочет подвергать семью риску при пересечении Средиземного моря.

"Суд потановил, что их ситуация исключительная. Это очень актуально для нас: ситуация в Алеппо ухудшается. Продолжается наступление, и мы потеряли контакт с нашими клиентами", - сказал адвокат семьи.

Франкен ранее заявлял, что семья должна лично подавать прошение на убежище в Ливане, и что суды не должны определять политику предоставления убежища.

Он утверждает, если выдать разрешение этой семье, тогда ему придется отправить каждому сирийцу трехмесячную визу, даже если они не имели никакой связи с Бельгией. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее