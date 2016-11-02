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Фашисты хотят установить в Славянске памятник жертвам «российской оккупации»

опубликовано vinodelov в Ср, 02/11/2016 - 21:55 Новость: тема тэги гео
Стелла в парке Славянска

Оккупационная «военно-гражданская администрация Донецкой области» сейчас проводит конкурс на проект памятника жителям города Славянска, погибшим в апреле — июле 2014 года в ходе якобы «российской оккупации», а на самом деле — от обстрелов ВСУ в ходе так называемой антитеррористической операции майданной власти.

Пока же в Центральном городском парке Славянска, известном также под названием «Шелковичный сад», на месте, где планируется установить памятник, стоит небольшая стела с надписью нейтрального звучания: «В память о мирных жителях городов Славянска, Николаевки и Славянского района, погибших в период боевых действий с апреля по июль 2014 года».

В то же время на памятнике, чей проект находится на рассмотрении «военно-гражданской администрации Донецкой области», предполагается поместить такую надпись: «Памяти погибших мирных жителей во время проведения АТО в городе Славянске в 2014 году».

Но и эта формулировка вызвала очередной приступ бешенства у «Мiськоi громади», «Cловянськоi сiчi» и других фашистских сборищ Славянска.

Местные фашисты тут же настрочили жалобу на авторов проекта памятника главе «военно-гражданской администрации Донецкой области» Павлу Жебривскому, где потребовали, чтобы на будущем памятнике в обязательном порядке была надпись, устраивающая исключительно их и только на «державнiй мовi»: «Мешканцям Словянська, що загинули внаслiдок окупацii мiста росiйськими терористичними бандформуванями».

Жалобу славянских фашистов в «военно-гражданской администрации» приняли, но ответа на нее пока не дают. Конкурс на проект памятника погибшим жителям Славянска проводится с 20 октября 2016 года до 20 февраля 2017 года.

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