Средь бела дня: украинские каратели обстреляли из танков южные села ДНР

Украинские военные днем открыли огонь из танковых орудий и минометов по селам Ленинское и Коминтерново, расположенным в Новоазовском районе, на юге ДНР.

«Около полудня с позиций украинских силовиков были обстреляны села Ленинское и Коминтерново. Огонь велся из танков и минометов калибра 120 мм», — сообщили в минобороны Донецкой Народной Республики.

По данным военного ведомства подразделения ВСУ выпустили по селам полтора десятка мин и снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

За прошедшие сутки украинские военные 440 раз нарушили режим прекращения огня. В ходе этих обстрелов повреждены семь жилых домов.