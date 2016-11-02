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Президента Украины разыграли «по-киргизски»

опубликовано vinodelov в Ср, 02/11/2016 - 22:57 Новость: тема тэги гео
Порошенко

В среду, 2 ноября, днем, на официальном сайте президента Украины Порошенко появилось сообщение о состоявшемся телефонном разговоре с президентом Кыргызстана Атамбаевым. В сообщении говорилось о том, что президенты двух стран «обсудили актуальные вопросы повестки дня украино-киргизских отношений».

Однако в аппарате президента Кыргызстана опровергли сообщение о телефонном разговоре. «Эта информация недостоверна», — заявил заведующий отделом внешней политики, замруководителя аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков. По мнению Исакова «украинского лидера кто-то разыграл».

На этот счет есть две версии: либо президента Украины действительно разыграли пранкеры, либо его пресс-служба перепутала название страны, с президентом которой говорил глава украинского государства. В любом случае, ситуация, мягко говоря, получилась неловкая.

Пранк (от англ. prank — проказа, выходка, шалость; шутка) — телефонное хулиганство, телефонный розыгрыш. Пранкеры совершают телефонные звонки своим жертвам и путём провокаций вынуждают жертву к яркой ответной реакции. Обычно они звонят и представляются другими именами. Яркие представители пранкеров Вован и Лексус, которые даже имеют свою передачу телефонных розыгрышей на российском телевидении.

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