Афганская статистика

Согласно американским данным, правительство Афганистана за прошедшее лето утратило контроль над 2,2% территории страны. Если в мае правительственные силы контролировали 65,6% провинций, то в августе это число сократилось до 63%. Афганистан разделен на 34 провинции, состоящие из 407 уездов. В августе 2016 года правительство полностью контролировало или существенно влияло на обстановку в 258 уездах, боевики - в 33, остальные территории были спорными.

Увеличиваются и потери афганских правительственных сил. По сравнению с предыдущим годом за аналогичный период количество погибших выросло примерно на 500 человек. Американские аналитики уверены в продолжении тенденции. Время показывает, что в Афганистане стабильнее не становится. Идет "война на изнурение", конкуренция сторон за влияние на местные человеческие ресурсы. Низкий уровень жизни и социальные условия приводят в «Талибан» взамен погибших новых добровольцев. Афганское население в который раз борется против иностранного военного присутствия. Получается, гражданская война, осложненная (со всех сторон) иностранным военным вмешательством.