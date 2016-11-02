Нидерланды требуют добровольного отказа Киева от членства в ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте потребовал от Киева юридических гарантий неприсоединения Украины к Евросоюзу. Только в этом случае Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, возможно, будет ратифицировано голландским парламентом. Обязательство Киева должно быть закреплено в специально составленном приложении к основному договору. Таким образом, Украину лишают стратегической цели, ради которой люди стояли в 2014 году на Майдане. Статус ассоциированного члена не имеет ничего общего с полноценным членством в ЕС.

По словам депутата парламента от Социалистической партии Гарри ван Боммеля, если в итоге Нидерланды не ратифицируют Соглашение, оно будет недействительным. Тогда страны ЕС должны будут разработать новый документ, уже без участия Амстердама. В этом случае Еврокомиссия должна будет придумать механизм, позволяющий единому европейскому рынку взаимодействовать с украинским, исключая рынок Нидерландов. Подобное предположение, скорее всего, нереализуемо на практике.

Консультации о ратификации Соглашения закончились 1 ноября безрезультатно. Для принятия окончательного решения правительство попросило парламентариев предоставить дополнительное время — как минимум, до 15 декабря. Сложности связаны с итогами апрельского референдума, в ходе которого 61% избирателей высказались против ассоциации Украины с ЕС. Несмотря на рекомендательный характер референдума, правительство Нидерландов не может игнорировать его итоги.

На решение голландских парламентариев не смог повлиять и визит в Нидерланды министра иностранных дел Украины Павла Климкина. В конце октября он провел переговоры со своим коллегой Бертом Кундерсом, президентом Верхней палаты Парламента Нидерландов Анки Брукерс-Кноль, лидерами политических партий и парламентских фракций. В результате его заместитель Елена Зеркаль была вынуждена обрадовать соотечественников хотя бы тем, что окончательное решение пока не принято.

Президенту Петру Порошенко также ничего не остается, как делать хорошую мину при плохой игре. На своей странце в Фэйсбук он продолжил излучать оптимизм, не забыв напомнить, что ради ратификации Соглашения «лично провел десяток телефонных разговоров, в том числе с Туском, Юнкером и Шульцем, а также с премьером Нидерландов Рютте». Порошенко назвал документ «воплощением развития Украины» и «компасом наших реформ» и выразил надежду на продолжение консультаций.

А вот депутат Верховной Рады и член комитета по вопросам европейской интеграции Виктор Балога решил не сдерживать себя. «Я не хочу такой ассоциации с ЕС, где мы им открываем рынки, а они вводят квоты на наши товары. Где мы отдаем им свой лес, а они нам везут сделанную из него мебель», — написал он на своей странице в Фэйсбук. Журналист Виталий Портников и вовсе считает, что Нидерланды предали Украину. Его статья в издании «Главред» озаглавлена «Ода трусости».

Эксперт по Нидерландам, научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Невская уверена, что премьер Марк Рютте тянет время, в надежде перенести решение щекотливого вопроса на поствыборный период.

— С момента референдума правительство Нидерландов находится в двойственном положении. С одной стороны они должны выполнить волю избирателей, с другой ясно, что проголосовало меньшинство — явка составила 32%. Это далеко не весь электорат. Кроме того, у них есть свои обязательства перед партнерами по ЕС, которые уже давно выжидающе смотрят и упрекают Нидерланды в том, что те тормозят весь процесс. Это состояние между двух огней продолжается и, скорее всего, до выборов, которые назначены на март 2017 года, никаких серьезных решений принято не будет. То есть у них еще есть время и они им воспользуются. А решать окончательно будут после выборов, учитывая их итоги.

«СП»: — Тем не менее, Рютте предложил Киеву самому отказаться от членства в ЕС, подписав дополнительную декларацию.

— Думаю, это тактический шаг. Понятно, что Киев это не устраивает. Для самих Нидерландов это тоже не выход. Правительство просто пытается угодить всем, но это плохо получается.

«СП»: — А нужна ли Украина в ЕС самим Нидерландам? Не только политикам, а народу. Голландцы всегда были среди лидеров Европы, а тут этакие варвары с Востока хотят подселиться к ним в дом.

— С экономической точки зрения для Нидерландов никакого смысла в ассоциации с Украиной нет. Разговоры об открытых рынках и инвестициях никого обмануть не могут. Это и так все есть. Инвесторы, которые хотели прийти, и так пришли. Нельзя сказать, что Украина предлагала большие инвестиционные перспективы. Скорее, здесь со стороны элиты и населения Нидерландов существует реальная заинтересованность в «цивилизаторской» миссии по отношению к Украине. Есть желание принять ее в «семью европейских народов» и сделать из них «европейских людей». Эта риторика звучит на политическом уровне. Население тоже поддерживает этот момент. Это реально существует.

В свою очередь эксперт по Украине, научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Работяжев, не удивлен предложению премьера Рютте.

— Евросоюз сейчас не в состоянии принять Украину в свой состав, так как это создаст несколько крупных проблем. Во-первых, увеличится миграция. Очевидно, что миллионы украинцев бросятся искать работу в Европе. Кроме того, тяжелая социально-экономическая ситуация на Украине потребует значительной помощи от ЕС для выравнивания положения. При этом Евросоюз пребывает не в лучшей форме в связи с тем же экономическим кризисом и выходом Великобритании. К тому же ЕС так и не смог до конца переварить даже восточноевропейские страны, которые он принял в 2004 году. Куда уж тут принимать Украину? В этих условиях добиться от Порошенко, чтобы он сам отказался от полноправного членства в ЕС — изящный выход. После этого ее будут держать в статусе ассоциированного члена Евросоюза, не более того.

Отметим, статус «ассоциированного члена ЕС» может иметь любая страна. Она не обязательно должна относиться к Европе. Такой статус имеют даже очень страны, такие как, например, Алжир, Марокко или Мексика. То есть, «ассоциация с ЕС» — это своеобразная «прихожая» Европы, но далеко не Европа.

По мнению эксперта, возможно, европейская бюрократия, насмотревшись на происходящее на Украине в последнее время, использует Нидерланды для того, чтобы корректно отказать Киеву в чрезмерной близости с ЕС.

— Если надо было найти предлог, то, вот, могли найти такой. Прямо ведь отказывать невежливо. Как говорил Талейран, «если дипломат говорит „нет“, он просто плохой дипломат». Вот Нидерланды и нашли способ.

Главный редактор издания ФОРУМа. мск Анатолий Баранов обратил внимание на то, что попытка Украины вступить в ЕС происходит на фоне кризиса этой структуры, а отношение к претендентам на членство отдает самым настоящим цинизмом.

— Референдум в Нидерландах стал мощным охлаждающим душем для светлого и чистого стремления Украины к европейской халяве. Да и с «единой семьей» как-то не заладилось — Британия собралась выходить как раз оттуда, куда Украина, задрав штаны, так стремится. Пример Турции, которая получила твердый отказ в членстве в ЕС после 40 лет ожидания и уступок, тоже как-то не вдохновляет. И вот теперь представим себе — Украине ратифицируют кабальное, а теперь уже все понимают, что оно кабальное, Соглашение — только при условии отказа от самого главного, ради чего все и затевалось — от стремления стать членом ЕС. В общем, мы согласны вас трахнуть все вместе, но только при условии, что вы откажетесь от стремления выйти замуж…

Источник