Новости Международного уголовного суда

Международный уголовный суд в Гааге планирует начать расследование различных преступлений в Афганистане. Это может коснуться и военнослужащих США. Американские чиновники уже посетили Гаагу, чтобы выразить свою обеспокоенность. Главный прокурор МУС Фату Бенсуда планирует приступить к расследованию после президентских выборов в США. Перспективной судебной темой могут стать злоупотребления по отношению к заключенным в Афганистане в 2003 - 2005 годы.

Еще один эпизод - расследование налета американской авиации на госпиталь организации «Врачи без границ» в городе Кундуз, в результате чего были убиты 42 человека. Инцидент произошел 3 октября 2015 года. Американская администрация ранее (стандартно) утверждала, что данный авиаудар был нанесен по ошибке. В результате налета на госпиталь международной организации 16 американских военнослужащих (в том числе 1 генерал) получили дисциплинарные взыскания.

В настоящее время в Афганистане действует соглашение между США и афганским правительством, на основании которого американских военных в случае совершения ими преступлений должны судить по законам США. Характерно, что Гаагский трибунал оживился лишь перед американскими выборами. Это может означать, что в случае победы Клинтон, мало что изменится.