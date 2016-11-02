ВСУ нарушили обещание Кучмы и снова не отвели войска от Станицы Луганской

Украинская сторона вновь сорвала разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом на блокпосту у Станицы сообщил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего. "Украина в очередной раз отказалась разводить силы и средства в районе Станицы Луганской", - сказал он.

Ранее сегодня начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко отметил, что представители ЛНР после пуска белой сигнальной ракеты, свидетельствующей о готовности Республики начать отвод, вместо оговоренных 20 минут были готовы более часа ожидать ответного сигнала от Киева о начале разведения сил. Он пояснил, что это было сделано для того, чтобы украинская сторона не смогла использовать в качестве оправдания срыва разведения сил разницу во времени.

На минувшей неделе Украина перешла на зимнее время, разница которого с луганским (московским) теперь составляет один час.

В 11.50 представители Народной милиции запустили вторую белую сигнальную ракету, вновь подтверждая готовность к разведению сил и средств.

Ранее Дейнего сообщал о том, что представители Киева в ходе состоявшейся 29 октября внеочередной видеоконференции участников Контактной группы заявили о намерении начать разведение сил у Станицы Луганской 2 ноября. После того, как украинская сторона 21 октября в очередной раз сорвала отвод сил у Станицы, сроки реализации Рамочного решения о разведении сил и средств вышли.

По словам Дейнего, участок разведения сил у Станицы Луганской стал индикатором способности Киева выполнять взятые на себя обязательства.