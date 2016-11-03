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Сближение США и Турции

опубликовано Артем Смолов в Чт, 03/11/2016 - 00:03 Статья: тема тэги гео
и Эрдоган -2
После провала военного мятежа в Турции в июле 2016 года и резкой реакции турецкого руководства, политические позиции США и Турции вновь сблизились. Американская администрация приветствует то, что делает Турция в рамках операции "Щит Евфрата", продвигаясь от турецкой границы вглубь Сирии. В турецких СМИ распространена информация о том, что США не будут "напрямую осуществлять" военные поставки курдским формированиям PYD. Кроме того, американцы, якобы предупредили своих курдских партнеров, что следует избегать столкновений с турецкими подразделениями.

Основная интрига - контроль над городом Эль Баб, который считается ключевой позицией для усиления своего влияния в северной Сирии. Поскольку турецкая армия лучше оснащена и имеет господство в воздухе, перспективы оккупации северной Сирии и части Ирака для турок и американцев смотрятся заманчиво. Главное, что сближает турецкую и американскую администрации - важнейшая политическая цель, которая состоит в свержении "режима Асада".

Турция действует в Сирии как страна НАТО, которая борется с терроризмом. То есть, именно с тем явлением, которое ранее сама же и поддерживала через транзит и лечение боевиков, торговлю нефтью и оснащение "карманных повстанцев".

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