Сближение США и Турции

После провала военного мятежа в Турции в июле 2016 года и резкой реакции турецкого руководства, политические позиции США и Турции вновь сблизились. Американская администрация приветствует то, что делает Турция в рамках операции "Щит Евфрата", продвигаясь от турецкой границы вглубь Сирии. В турецких СМИ распространена информация о том, что США не будут "напрямую осуществлять" военные поставки курдским формированиям PYD. Кроме того, американцы, якобы предупредили своих курдских партнеров, что следует избегать столкновений с турецкими подразделениями.

Основная интрига - контроль над городом Эль Баб, который считается ключевой позицией для усиления своего влияния в северной Сирии. Поскольку турецкая армия лучше оснащена и имеет господство в воздухе, перспективы оккупации северной Сирии и части Ирака для турок и американцев смотрятся заманчиво. Главное, что сближает турецкую и американскую администрации - важнейшая политическая цель, которая состоит в свержении "режима Асада".

Турция действует в Сирии как страна НАТО, которая борется с терроризмом. То есть, именно с тем явлением, которое ранее сама же и поддерживала через транзит и лечение боевиков, торговлю нефтью и оснащение "карманных повстанцев".