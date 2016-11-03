Сводка событий в Сирии за 2 ноября 2016 года

Президент России Владимир Путин поручил военным РФ ввести в сирийском Алеппо десятичасовую гуманитарную паузу. Она объявлена 4 ноября с 09.00 до 19.00. Это решение согласовано с властями Сирии.Как сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, решение принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу по поручению главы государства «во избежание бессмысленных жертв».Герасимов также отметил, что все ранее подготовленные в Алеппо гуманитарные коридоры продолжат работу, для того чтобы город могли покинуть мирные жители и боевики.

Российские вооруженные силы эффективно решают антитеррористические задачи в Сирии, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

«В результате совместных действий Воздушно-Космических сил России и правительственных войск Сирии от террористов освобождено более 12 тыс. квадратных километров сирийской территории. Жители почти 900 населенных пунктов присоединились к мирному процессу», – сообщил министр.

Он отметил, что «активно решаются вопросы гуманитарной помощи населению, поддержки безопасности и восстановления нормальной жизни».

«Наиболее сложная ситуация, – подчеркнул министр, – складывается вокруг Алеппо, часть которого занята боевиками. В связи с тем, что жители города крайне нуждаются в поддержке, было принято решение начать гуманитарную операцию». К участию в ней Россия пригласила различные международные организации, союзников по ОДКБ, а также другие государства, сказал министр обороны.

Он особо отметил, что «Белоруссия одной из первых откликнулась на российское предложение и оказала гуманитарную помощь сирийскому народу. Это – наглядный пример наших союзнических отношений».

Боевики в восточном Алеппо отказались от предложения российских военных мирно покинуть занимаемые ими районы, передает агентство Рейтер.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 879. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 46 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (20), Алеппо (18), Латакия (3), Дараа (2), Хама (2) и Сувейда (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планы США по началу операции по освобождению сирийской Ракки поменялись и наступление будет отложено.

Соединяющую иракский Мосул и сирийскую Ракку трассу взяли под контроль иракские ополченцы.

Министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что у Москвы и Анкары есть расхождения по принципам, по которым должно происходить размежевание оппозиции и террористов в Сирии. «У нас есть расхождения по поводу того, по какому принципу их нужно разделять. Сначала нужно остановить бомбардировки, обеспечить прекращения огня, после этого нужно предоставить разумные сроки. До тех пор, пока идет война, пока режим продолжает бомбардировки, провести разделение довольно сложно»,— объяснил Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил, что Анкара считает «Джебхат ан-Нусру» террористической организацией наряду с «Исламским Государством» и требует отделить сторонников «Джебхат ан-Нусры» от оппозиции. По его словам, во многих местах террористы действуют отдельно от умеренной оппозиции. Однако внутри Алеппо, согласно разведданным некоторых стран, они входят в состав оппозиционных групп.

Чавушоглу заявил, что действия его страны в Сирии соответствуют международному праву и самостоятельно проводить военную операцию в Ракке армия Турции не будет. По мнению дипломата, по завершении операций в Сирии армии других государств должны покинуть территорию Сирийской Арабской Республики.

Турция поддерживает Россию в вопросе территориальной целостности Сирии и не претендует на территории соседних государств – Сирии или Ирака, также заявил глава МИД Турции. «Хочу отметить, что Турция ни коим образом не положила глаз на территории соседних государств – Сирии и Ирака. Мы поддерживаем территориальную целостность Сирии и разделяем эту точку зрения с Россией», – заявил он.

Турция доставляет бронетранспортеры и другую военную технику в город Килис, который находится на границе с Сирией. Об этом сообщили в Генштабе турецких вооруженных сил. Бронетехника подтягивается к границе в сопровождении отрядов жандармерии.

Как заявили в Турецком Генштабе, действия направлены на увеличение численности группировки в приграничных районах Турции.

Германский МИД убежден, что договоренности между РФ и США по урегулированию ситуации в Сирии должны быть восстановлены. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мартин Шефер.

Вооруженная оппозиция Сирии нарушает нормы международного гуманитарного права в Алеппо, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, за минувшие выходные, 29 и 30 октября, более 30 мирных жителей, в том числе десять детей, погибли в результате интенсивных обстрелов жилых районов в контролируемом правительством западном Алеппо со стороны вооруженных оппозиционных групп. Также сообщается, что еще десятки были ранены.

«Столь высокое количество жертв среди мирного населения говорит о том, что вооруженные группы оппозиции не выполняют фундаментальный запрет международного гуманитарного права по неизбирательным атакам и принципам предосторожности и пропорциональности», – заявил Дюжаррик.

По сведениям ИА «Аль Масдар», внутри «Джейш Халид ибн аль-Валид» (союзной «Исламскому Государству» группировки на юге Сирии) назревает раскол. 18 октября был убит лидер данной организации, ответственность за акцию возложили на боевиков вооруженной оппозиции, действующих в провинции Дараа. Однако некоторые источники с мест событий указывают на то, что нападение на командира боевиков было организовано изнутри.

Алеппо. Произведена передача мирным жителям гуманитарных грузов весом около 1,5 тонн в университетском госпитале города Алеппо.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия квартал Хай-эль-Антари.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ансар, Эль-Хадер, кварталы «3000», Биньямин, Хай-эль-Ансари, Хамдания-4, Сулейман-Халяби, Эль-Машарка, «1070», Салах-ад-Дин, военную академию Эль-Асад, район бывшего военного училища и торговый центр «Кастелло» в городе Алеппо.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Боевики в Алеппо объявили жителям города, что они могут выйти по гумкоридорам, если заплатят каждый по 150 тыс. сирийских лир (300 долларов), листовки с этой информацией были распространены от имени «Верховного военного совета «Джейш аль-Фатх». «Наше руководство осознает уровень страдания мирных жителей города из-за бомбардировок и блокады кварталов Алеппо военными сирийской армии. После совещания с нашими братьями мы разрешим выход жителей в возрасте до 14 и старше 55 лет при условии, что каждый заплатит за возможность уйти сумму в размере 150 тыс. сирийских лир для поддержания наших братьев на фронтах», – говорится в листовке боевиков (Фото 20.

В Алеппо группировки «Festaqem kema omert union» и «Нуреддин аз-Зенки» атаковали друг друга, в результате чего был убит командир «Нуреддин аз-Зенки».

ССА объявила о начале новой военной операции в Алеппо в ответ «на осаду города со стороны режима» президента Сирии Башара Асада.

Продолжаются ожесточенные бои за Миньян, ВКС РФ и ВВС САР поддерживают авиаударами САА. Большая часть района захвачена боевиками.

Армия контратаковала джихадистов в районе «1070» (Фото 3).

В пригороде Дахият-аль-Асад по позициям боевиков нанесен ряд артударов.

Согласно заявлениям Турецкого Генштаба, за минувшие сутки турецкая армия совместно с ССА уничтожила 120 объектов ИГИЛ.

ИГ отбили у протурецких боевиков н.п. Duwayr Hawa, Ash Shudud, Al-Wash, Qa'r Kalbin, Aq Burhan, Al Baruzah, Talatinah и Taltanah.

«Боевики ИГ, воспользовавшись плохими погодными условиями на севере Сирии, начали крупномасштабное наступление на юге района Актарин. В результате силы оппозиции потеряли контроль над населенными пунктами Ак Бурхан, Ваш Барузах, Ал Гхарз, Тлатинах и Джабаль Хирбат аль Канисах. В результате боев погибли три бойца сил оппозиции, четверо ранены. ВС Турции в ходе операции «Щит Евфрата» за сутки уничтожили 80 объектов ИГ», – сообщает генштаб Турции.

Протурецкие боевики в ходе контратаки выбили отряды ИГ из н.п. Аль-Масудии, Танузы, Салясины и Джубб аль-Ас. Поселок Дувейр аль-Хава переходит из рук в руки.

ИГиловцы сообщают, что ими заняты н.п. Duwayr Hawa, Ash Shudud, Al-Wash, Qa'r Kalbin, Aq Burhan, Al Baruzah, Talatinah и Taltanah.

Турецкие ВС обстреляли позиции SDF у н.п. Um-Hosh и Al-Shehbaa.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли н.п. Айн-Эль-Кантара, Кинсибба и Тубал.

На востоке провинции, в районе Шир Ан-Намр уничтожено два бункера боевиков.

Хама. Произведена выдача 1 тонны гуманитарной помощи в н.п. Саламия.

Обстрелам боевиков подверглись жилые постройки и ТЭС в населенном пункте Махарда.

САА очистила от боевиков н.п. Тель Масан (Фото 4, вложенный файл).

Хомс. ВВС САР атаковали боевиков ИГ в н.п. Huwaysis, Al-Tibah, Arake и Al-Sukhanah.

Дамаск. В Дамаске произведена передача мирным жителям гуманитарных грузов - в Военном госпитале им. Юсефа Аль-Азема – 400 кг; в Военном госпитале им. Ахмеда Хамиша – 300 кг; в Военном госпитале им. Халида Сакка Амини в районе Катаны – 300 кг.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Джобар, Блелие, Хараста, Дума, Бала-Эль-Кадима, ферму в населенном пункте Кусайр, район высоты с отметкой 612, а также район Адави в городе Дамаск.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Хан-Эш-Ших, Хараста, Джобар, Бала-Эль-Кадима, Хауш-Насри, Дума, спортивная площадка и электростанция в населенном пункте Джобар, а также больница Ибн-эль-Валид.

Сирийская Арабская Армия возобновила наступление в Западной Гуте, атаковав позиции джихадистов у сельскохозяйственных ферм к востоку от города Хан-аш-Ших. Силами частей 4-й и 7-й механизированных дивизий армейцы продвинулись вглубь сельхозугодий Аль-Байда более чем на 400 метров в направлении Хан-аш-Шиха.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Намер и Карфа.

В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд.

Сувейда. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли высоту Телль-Гарби.

Дейр-эз-Зор. Отмечены боестолкновения в районах Аль-Мозара и Аль-Джафра, а также к востоку от аэродрома Дейр-эз-Зор.