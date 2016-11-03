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Американские игры до добра не доведут

опубликовано alex1943 в Чт, 03/11/2016 - 10:14 Новость: тема тэги гео
Poroh
Решив поиграть в настоящую демократию по-американски, видимо, чтобы угодить своим вашингтонским кураторам, Петро Порошенко распорядился установить в своей приёмной сайт для подачи электронных петиций. Что из этого получилось?

Из более чем двадцати тысяч, направленных ему требований и обращений, большинство – фейковые. В том числе предложение прокопать между материком и Крымским полуостровом канал, чтобы сделать Крым островом. Либо отправить главных политических персонажей сегодняшней Украины в Гондурас и Гваделупу. Или построить в каждой области завод «Рошен» и накормить украинских граждан дешёвым шоколадом.

Есть, правда, среди таких предложений и требования разрешить свободное ношение оружия, запретить русский язык даже в частном общении и тому подобные нацистские штучки. Но в целом складывается впечатление, что украинцы не воспринимают президентское нововведение всерьёз. Ведь Порошенко ещё ни разу не поддержал ни одной инициативы обычного гражданина, и не довёл её лично до конкретного решения.


Василий Семёнов

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