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Марки ДНР в большой цене на Украине

опубликовано alex1943 в Чт, 03/11/2016 - 10:17 Новость: тема тэги гео
marki
Отчаянные украинские филателисты рискуют свободой когда везут в нэньку запрещённые марки ДНР. Ведь как утверждает украинский филателист Игорь Горенко, марки Донецкой Народной Республики разлетаются на украинские как горячие пирожки в базарный день.

Первая марка ДНР под названием «Гиви и Моторола - герои Новороссии» была выпущена к 70-летию Великой Победы и уже стала редкостью среди украинских филателистов.

Сейчас на киевском рынке цена марки с портретами Моторолы и Гиви доходит до 400 гривен (1000 рублей) за штуку, хотя номинал её всего 6 рублей. Ведётся торговля марками ДНР и через интернет-магазины как в розницу, так и наборами.

Благодаря популярности донецких марок оборотистые украинцы всеми мыслимыми способами провозят их в страну. А ведь если с такой маркой попадёшь в руки СБУ, то запросто пришьют статью за «содействие сепаратистам».


Василий Семёнов

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