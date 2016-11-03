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Возрождение Свято-Иверской обители

опубликовано alex1943 в Чт, 03/11/2016 - 10:26 Новость: тема тэги гео
swjato
В истерзанном обстрелами Свято-Иверском женском монастыре на окраине Донецка вновь регулярно проходят богослужения. Первую литургию после долгого перерыва возглавил высокопреосвященнейший Варнава, архиепископ Макеевский.

Владыка особо отметил труды игуменьи монастыря Михаилы в деле возрождения храма и всей прилегающей территории монастыря. Ведь даже под страшными обстрелами она смогла спасти главную святыню храма – икону Иверской Божьей Матери.

Теперь на богослужения в монастырский храм приходят люди со всей округи, хотя пассажирский транспорт сюда ещё пока не ездит. Но то, что местная святыня возродилась, вызывает у людей веру в то, что враг будет отброшен и жизнь наладится.


Василий Семёнов

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