В Дебальцево в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию первый сорококвартирный дом

В городе, на территории которого шли тяжкие бои и в результате большое число жителей оказались на улице, в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию новенький жилой дом. Глава ДНР Александр Захарченко лично проверил готовность нового жилья для 40 семей Дебальцево.

Одновременно с ремонтом разрушенных частично домостроений и строительстве в частном секторе, в городе запущен проект, предусмотренный госпрограммой. Этот сорококвартирный дом первая ласточка в реализации проекта.

Работы по подготовке жилья для 40 семей Дебальцево, чьи дома были повреждены или разрушены в боях, на сегодняшний день завершены.

«Дом полностью готов для заселения жителей. Это хорошее жилье, и я надеюсь, что мы будем продолжать эти проекты и сможем обеспечить всех желающих квартирами», — сказал Захарченко после осмотра квартир.

PS Еще один многоквартирный дом, возводимый для переселенцев,Александр Захарченко проинспектировал в Центрально-городском районе Горловки.Здание также готово для заселения.

Пятиэтажный дом рассчитан на 30 семей. Там находятся по 10 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Все оснащены газовыми плитами, индивидуальными счетчиками и сантехникой. «Уже в ближайшее время могут заселиться семьи, жилье которых пострадало в результате боевых действий», — сказал руководитель Республики.

Как и в случае с жителями Дебальцево, горловчане станут собственниками квартир. Для этого будет изменено распоряжение главы города, и в ближайшее время люди получат ордеры.

«Всего в Горловке насчитывается 520 семей-переселенцев, у которых частично либо полностью разрушено жилье. Мы будем продолжать строить подобные объекты и по возможности заселять нуждающихся в дома», — подчеркнул в свою очередь и.о. мэра Горловки Иван Приходько.

Добавим, что в рамках проекта строительства новых домов для переселенцев завершается возведение еще одного жилого объекта для 20 семей в городе Юнокоммунаровске вблизи Енакиево. По заявлению министра строительства и ЖКХ Сергея Наумца сдача этого дома в эксплуатацию запланирована на ноябрь этого года.