Главная

Гадючье гнездо в Прикарпатье

опубликовано alex1943 в Чт, 03/11/2016 - 10:33 Новость: тема тэги гео
Koz
Прикарпатское село Новый Роздол в Львовской области получило недавно известность, как родина бандеровской террористки Лилии Коц, задержанной сотрудниками министерства Госбезопасности ДНР на въезде в Республику.

Но как оказалось это село дало Украине ещё немало бандеровских «хероев». Ещё в 50-х годах прошлого века советские учёные нашли в окрестностях Нового Роздола одно из крупнейших в Европе месторождений серы. В стародавние времена это считалось признаком наличия в таких местах входов в преисподнюю.

Начали развивать химическое производство. Однако с приобретением Украиной независимости химический завод остановили, а оборудование разворовали. После этого одни роздольцы подались на заработки в Польшу, а тем, кому работать не очень-то хотелось, стали активистами националистических движений. И даже некоторые пробились в лидеры майдана.

Это – один из организаторов студенческого евромайдана осенью 2013 года Сергей Доротич. Его земляк Андрей Антонищак стал координатором первого батальона оперативного назначения национальной гвардии Украины. А сейчас является нардепом Украины по списку «Блока Петра Порошенко».


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет