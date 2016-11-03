Гадючье гнездо в Прикарпатье

Прикарпатское село Новый Роздол в Львовской области получило недавно известность, как родина бандеровской террористки Лилии Коц, задержанной сотрудниками министерства Госбезопасности ДНР на въезде в Республику.

Но как оказалось это село дало Украине ещё немало бандеровских «хероев». Ещё в 50-х годах прошлого века советские учёные нашли в окрестностях Нового Роздола одно из крупнейших в Европе месторождений серы. В стародавние времена это считалось признаком наличия в таких местах входов в преисподнюю.

Начали развивать химическое производство. Однако с приобретением Украиной независимости химический завод остановили, а оборудование разворовали. После этого одни роздольцы подались на заработки в Польшу, а тем, кому работать не очень-то хотелось, стали активистами националистических движений. И даже некоторые пробились в лидеры майдана.

Это – один из организаторов студенческого евромайдана осенью 2013 года Сергей Доротич. Его земляк Андрей Антонищак стал координатором первого батальона оперативного назначения национальной гвардии Украины. А сейчас является нардепом Украины по списку «Блока Петра Порошенко».