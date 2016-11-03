Переселенцы с Донбасса под двойным колпаком Киева

- Чтобы получить новую пенсионную карточку, я уже две недели живу в Мариуполе у дочки, - рассказывает 60-летняя макеевчанка. – И пока неизвестно когда вернусь домой. А как быть тем, у кого нет родственников за линией фронта? Им приходится платить бешеные деньги за съем жилья.

И таких рассказов сейчас становится всё больше. Люди ездят в Константиновку, Красноармейск. А им предлагают оставить свои дома и квартиры в ДНР и полностью осесть на контролируемой Украиной территории, оформив постоянную украинскую прописку.

В последнее время киевские власти решили усилить контроль за пенсионерами-переселенцами. Министерство социальной политики подготовило документ, согласно которому они должны будут каждые три месяца проходить физическую идентификацию для получения выплат. Это предложение уже передано в правительство на согласование. А до недавнего времени действовало положение, где переселенцы должны были отмечаться один раз в полгода.

Складывается впечатление, что Украина делает всё возможное, чтобы пенсионеры из ДНР перестали получать на их территории свои кровные. Многие уже и так по состоянию здоровья отказались от поездок на украинскую территорию за пенсиями. А теперь ещё ввели зимний график работы, ограничивающий доступ через границу и увеличили незаконные поборы для въезжающих и выезжающих граждан.