Донецкое «перемирие» в ночь на 3 ноября 2016 г.

По сообщениям силового ведомства, с вечера украинские каратели выпустили 230 снарядов и мин по окраинам Донецка и Ясиноватой.

«С 18:00 до полуночи подразделения ВСУ обстреливали поселки Трудовские и Александровка на западе Донецка, село Жабичево к северу от города и территорию промзоны под Ясиноватой, — рассказал источник в силовых ведомствах ДНР. — По этим районам было выпущено 230 танковых снарядов, артиллерийских снарядов калибра 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм».

Согласно данным собеседника, наряду с тяжелым вооружением и минометами, при обстрелах территории Республики украинские силовики использовали также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов в селе Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР зафиксировано возгорание жилого частного дома на улице Кирова

«Ближе к утру в результате обстрела со стороны ВСУ села Коминтерново произошел пожар в частном жилом доме, который расположен на улице Кирова», — сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что за предыдущие сутки украинская армия 440 раз нарушила режим прекращения огня.