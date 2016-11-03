Украину начали «рвать» фрекингом, но без участия Голландии

Украинское госпредприятие «Укргаздобыча», принадлежащее национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины», в прошлом месяце начала добычу сланцевого газа методом гидроразрыва пласта (фрекинга). Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев, сообщив, что работы по бурению первой скважины были проведены в сотрудничестве с европейскими партнерами. Он не указал, где именно была пробурена скважина и какие европейские партнеры в этом участвовали.

Согласно статистике, в 2015 году Украина добыла 17,4 млрд кубометров газа, что стало наименьшим показателем страны более чем за 10 лет. Bloomberg отмечает, что проблемы с добычей газа связаны с уходом из страны американской нефтегазовой корпорации Chevron Corp. и англо-голландской Royal Dutch Shell.

В этой связи интересно отметить, что кабинет министров Украины отказал нидерландской компании Yuzgaz B.V. в реализации проекта по добыче сланцевого газа на Юзовской площади на востоке Украины: «Поддержать предложение министра энергетики и угольной промышленности Украины по отказу ООО Надра Юзовска в уступке прав и обязанностей, определенных СРП (соглашением о разделе продукции) в пределах участка Юзовского», — сказано в решении правительства.

В июле 2016 года компания Yuzgaz выиграла конкурс на реализацию проекта по добыче сланцевого газа на Юзовской площади на востоке Украины. Похоже, что отказ нидерландской компании принят в отместку за нидерландский референдум по ассоциации Украины и ЕС.

Напомним: добыча газа с помощью фрекинга заключаются в том, что наполненная химическими реактивами жидкость закачивается глубоко под землю под большим давлением для того, чтобы расколоть пласт и высвободить газ. Противники этого метода утверждают, что такие действия угрожают заражением питьевой воды, могут вызывать землетрясения и шум. Кроме того, себестоимость сланцевого газа на порядок выше, чем добыча голубого топлива из традиционных месторождений.