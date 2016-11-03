Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Минометы, БМП, гранатометы - "соблюдение" Киевом режима тишины у Станицы Луганской опубликовано Nvb2003 в Чт, 03/11/2016 - 12:28

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Киевские силовики обстреляли поврежденный мост у Станицы Луганской и позиции Народной милиции в данном районе, чтобы сорвать процесс подготовки к его ремонту. Об этом сообщил старший блокпоста Народной милиции на линии соприкосновения у Станицы Луганской Николай Кузьмин.

Он напомнил, что одним из главных условий для начала восстановительных работ является строгое соблюдение "режима тишины" в районе моста.

"В 20.15 (2 ноября) начался обстрел блокпоста "Мост", который длился до 00.10. За это время было совершено около 30 выстрелов из БМП-1, 12 выстрелов из РПГ-7, работали АГС, работали крупнокалиберные пулеметы. Были мины калибра 82 мм. Есть прямые попадания и множественные повреждения", - рассказал старший блокпоста.

Последствия ночного обстрела блокпоста ЛНР у Станицы Луганской зафиксировали представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Причины происходящего кроются в нежелании (киевских силовиков – примечание ЛИЦ) допустить осуществление ремонта моста, а людям упростить процедуру пропуска", - считает Кузьмин.

"Как уже показывает опыт, военнослужащие Украины, которые здесь находятся, не выполняют вообще ни чьи приказы", - добавил он.

Старший блокпоста напомнил, что в свое время именно украинские военные разрушили этот мост через реку Северский Донец в начале весны 2015 года.

"Несмотря ни на что сегодня пропуск начался в обычном режиме. Ночной обстрел никак не повлиял на пропускной режим", - подчеркнул Кузьмин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее