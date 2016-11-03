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Асад обвинил США в преднамеренном нанесении авиаудара по правительственным войскам в Дэйр-эз-Зоре

опубликовано Nvb2003 в Чт, 03/11/2016 - 12:51 Новость: тема тэги гео
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Президент Сирии Башар Асад в интервью сербской газете "Политика" обвинил США в намеренном нанесении авиаудара по позициям правительственных войск в Дэйр-эз-Зоре 17 сентября.
"Атака американских ВВС была преднамеренной, поскольку силы "Исламского государства" иссякали перед лицом сотрудничества Сирии, России и Ирана. Также потому, что "Джебхат ан-Нусра", которая связана с "Аль-Каидой", потерпела поражение во многих районах Сирии, и американцы стремились подорвать положение сирийской армии. Вот почему они атаковали ее в Дейр-эз-Зоре", — сказал Асад.
Он также возложил на Вашингтон ответственность за срыв перемирий и любых политических инициатив по ситуации в Алеппо. Асад отметил, что США требуют прекращения огня лишь тогда, когда это необходимо боевикам, чтобы дать им перегруппироваться и передать дополнительную поддержку.
"Когда это не получается, они требуют от террористов сорвать перемирие", — добавил Асад.
Политик считает, что Россия и США сейчас не могут быть союзниками в борьбе с террористами в Сирии.
"Русские строят свою политику на достоинстве с учетом своих интересов. Выражается это достоинство в соблюдении международного закона и их борьбы с терроризмом. В свою очередь, американцы строят свою политику на полностью противоположных ценностях, которые включают в себя поддержку террористов", — отметил он.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"