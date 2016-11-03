Вчера не стало легендарного клоуна Олега Попова

Легендарный цирковой артист Олег Попов скончался в среду от остановки сердца в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли из Германии. Видео последнего выступления легендарного циркового артиста Олега Попова опубликовал ростовский иллюзионист Алекс Крэй, который снимал его для семейного архива. На кадрах запечатлен один из самых популярных номеров Попова, своего рода "визитная карточка" артиста – "Лучик солнца".

Попов родился 31 июля 1930 года под Москвой и стал известен широкой публике по образу "Солнечного клоуна". Копна светло-желтых волос, несоразмерно большие полосатые брюки, черно-белая клетчатая кепка и красный нос – его извечный образ. В 1991 году Попов уехал жить в Германию, а в 2015 году начал приезжать на гастроли в Россию.

"У него остановилось сердце, он ни на что не жаловался, просто смотрел телевизор. Вызвали скорую, скорая приехала и констатировала смерть", — рассказал директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко, уточнив, что Попов скончался в гостинице цирка в Ростове-на-Дону.

Легендарный клоун успел провести в Ростове-на-Дону лишь два представления из 15 запланированных, сказал Резниченко.

По его словам, родственники Попова намерены похоронить артиста в Германии. При этом в Москве или Ростове-на-Дону может пройти панихида.