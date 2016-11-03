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Главная Украина обвиняет Россию в незаконной добыче газа на шельфе Черного моря опубликовано Nvb2003 в Чт, 03/11/2016 - 13:10 Новость: тема тэги гео Украина обвиняет Россию в незаконной добыче газа на шельфе Черного моря. Как заявила глава украинской компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, российское "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после присоединения Крыма к России якобы незаконно завладело активами украинской компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд. кубов газа и снабжает им полуостров.

"В Крыму газ добывает российская компания "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которая попала во все санкционные списки. Если кто-то задавался вопросом, откуда Крым берет газ, то отвечу, что Россия с помощью этой компании на шельфе Черного моря добывает ежегодно 2 млрд. газа и, таким образом, обеспечивает Крым", - сказала Нежнова, добавив, что ежегодная потребность Крыма в газе составляет 2 млрд. куб. м.

Также она заявила, что природный газ добывается в акватории, которая является экономической зоной Украины.

"Этим Российская Федерация нарушает Конвенцию по морскому праву ООН от 1982 года", - сказала Нежнова.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предложил выставить принадлежащие России шельфовые месторождения на конкурс для заключения соглашений о разделе продукции с иностранными компаниями. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее