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Украина обвиняет Россию в незаконной добыче газа на шельфе Черного моря

опубликовано Nvb2003 в Чт, 03/11/2016 - 13:10 Новость: тема тэги гео
simg.sputnik.ru_
Украина обвиняет Россию в незаконной добыче газа на шельфе Черного моря. Как заявила глава украинской компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, российское "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после присоединения Крыма к России якобы незаконно завладело активами украинской компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд. кубов газа и снабжает им полуостров.
"В Крыму газ добывает российская компания "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которая попала во все санкционные списки. Если кто-то задавался вопросом, откуда Крым берет газ, то отвечу, что Россия с помощью этой компании на шельфе Черного моря добывает ежегодно 2 млрд. газа и, таким образом, обеспечивает Крым", - сказала Нежнова, добавив, что ежегодная потребность Крыма в газе составляет 2 млрд. куб. м.
Также она заявила, что природный газ добывается в акватории, которая является экономической зоной Украины.
"Этим Российская Федерация нарушает Конвенцию по морскому праву ООН от 1982 года", - сказала Нежнова.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предложил выставить принадлежащие России шельфовые месторождения на конкурс для заключения соглашений о разделе продукции с иностранными компаниями.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"