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Украина может лишиться представительства на мировом уровне

опубликовано alex1943 в Чт, 03/11/2016 - 13:26 Новость: тема тэги гео
OON
Украина накопила долг по членским взносам в международных организациях в размере $20 млн По информации украинского издания «Вести», Украина входит в 78 международных организаций, долг по членским взносам в которых уже перевалил за $20 млн.

Из-за невыплаты $95 тыс. страна уже лишилась статуса наблюдателя в Международной организации виноградарей, а также международной «сахарной» организации. Самая опасная для Украины задолженность — перед ООН — накопилась за полтора года.

Это ставит под угрозу членство Украины в организации, которую страна — тогда УССР — основала совместно с другими государствами в 1945 году. «В условиях членства в ООН четко прописано: если набежит сумма задолженности, равная взносам за два года, — страна потеряет право голоса. Здесь не так, как в ОБСЕ или в Совете Европы, это опасно», — считает советник по политическим вопросам Постоянного представительства Украины при ООН Виктория Кувшинникова.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заверили, что все оплаты произведут. Причиной долгов в МИДе назвали несвоевременность перечисления средств Минфином. «Есть же спецпостановление №1371, в котором еще с 2002 года четко прописана ответственность органов власти за несвоевременное внесение взносов, там более 220 позиций. МИД определяет приоритетность оплаты взносов в отношении 33 из них. То, что растягиваем оплату на год, — нестрашно. По мере возможности погашаем», — отметила начальник отдела административно-бюджетных вопросов Минфина Наталья Белкина.

В то же время, по словам экс-главы МИДа Леонида Кожары, потеря членства в международных организациях чревата для Украины серьезными последствиями. «Выйти — самое последнее, что нам нужно делать. Это позор, если у нас накапливаются долги», — признал бывший глава МИД Украины.

По его мнению, неспособностью обслуживать членство Украина демонстрирует наплевательское отношение ко внешней политике. «Мы развалили гигантский рыболовецкий флот, и десятки тысяч наших моряков вынуждены плавать под флагами всего мира. Членство в организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана — их шанс трудоустроиться. Не заплатим долг Европейской организации по безопасности аэронавигации — нас отрежут от информации, которой пользуются авиадиспетчеры, что автоматически поставит под угрозу безопасность перелетов и закроет наши аэропорты для иностранных самолетов», — подчеркнул Кожара.

Таким образом, Украина может лишиться представительства на мировом уровне.

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