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Главная "Империя получает ответный удар": Экономисты США в замешательстве опубликовано Nvb2003 в Чт, 03/11/2016 - 13:42

Аудио&Видео: тема: география: содержание: Американский экономист Джеффри Сакс раскритиковал США за чрезмерные расходы на военные операции во всем мире. В статье в The Boston Globe, Сакс пишет, что Вашингтон делает в корне неправильный выбор, транжиря огромные суммы и подрывая национальную безопасность. "Если следующий президент так и не выберется из ловушки дорогостоящих войн на Ближнем Востоке, одни только бюджетные расходы могут подорвать любые надежды на решение наших обширных внутренних проблем", — считает экономист. По мнению Джеффри Сакса, США страдают "имперским перенапряжением". "Напрямую США контролируют не слишком много внешних территорий, однако их вооруженные силы расположены в десятках странах. Кроме того, Вашингтон использовал силу, чтобы влиять на то, кто будет управлять этими государствами. По данным министерства обороны США от 2010 года, стране принадлежат 4999 военных сооружений, из которых 662 расположены на территориях других стран", — сообщает Сакс. Каждый год на управление этими объектами и на боевые действия уходит около 900 миллиардов долларов, примерно четверть всех расходов федерального правительства. При том что, американские войны никогда не служили национальным интересам страны. "США сегодня также вкладывают слишком много средств в ВПК, и если они продолжат войны на Ближнем Востоке и втянуться в гонку вооружений с Китаем, их ждет путь к упадку", — считает экономист. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее