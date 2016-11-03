Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Украинское командование перебросило в зону так называемой "АТО" подразделения нацгвардии и националистических батальонов "Правый сектор", "Айдар" и "Запорожская сечь". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Он отметил, что украинское командование "продолжает усиление позиций на линии соприкосновения сторон подразделениями украинской армии, в том числе и националистически настроенными".

"Так, в населенный пункт Мироновка прибыли несколько групп подразделений из состава "Правого сектора", – сообщил Марочко.

"Также на позиции вооруженных сил Украины у контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская" прибыли военнослужащие роты специального назначения 3-й оперативной бригады национальной гвардии Украины", – добавил представитель Народной милиции.

"Вчерашний срыв отвода украинских силовиков в районе указанного населенного пункта связан с обострением недовольства местных жителей, протестующих против полицейского режима киевских оккупантов и готовых к переходу под юрисдикцию Луганской Народной Республики. Поэтому командование так называемой "АТО" решило срочно увеличить присутствие фашистских формирований нацгвардии и укронацистов в прилегающих районах", – подчеркнул он.

Марочко также отметил, что в населенный пункт Лопаскино Славяносербского района прибыло подразделение из около 100 националистов батальона "Айдар".

"В район населенного пункта Крымское Славяносербского района прибыло подразделение украинского националистического батальона "Запорожская сечь". Известно, что личный состав этого батальона хорошо экипирован, имеет однообразную военную форму и стрелковое оружие иностранного производства, оснащен приборами ночного видения и тепловизорами. Для передвижения по местности подразделение использует внедорожники, обшитые металлическими листами и оснащенные крупнокалиберными пулеметами", – рассказал представитель оборонного ведомства Республики.