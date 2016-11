Украина закупает военную продукцию у российских производителей

Новость: тема тэги гео

Украинские журналисты выяснили, что фирма "Укринмаш", входящая в концерн "Укроборонпром", через британских посредников закупала у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. Поставщиком выступила британская фирма "Rion Assets Company LTD". Директором британского поставщика "Укринмаша" оказалась гражданка сейшельских островов Селма Францис.

"Показательно то, что банковский счет "Rion Assets Company LTD" открыт в Латвии. Это стало распространенной практикой, когда компании, замеченные в разного рода сделках и отмывании средств, пользуются услугами латвийских банков", - отмечается в сюжете.

Реальных лиц, стоящих за "Rion Assets Limited LTD", журналисты нашли в Киеве. На переговорах с "Укринмашем" британскую фирму представлял житель столицы.

"В "Укринмаше" доверенность представителя британской компании, вопросов не вызвала, как и не вызвало вопросов то, что официальным адресом для переписки международной компании с Туманного Альбиона, в переговорах с "Энергоатомом", была указана киевская квартира", - говорится в расследовании. Официальным представителем британской компании оказался житель Киева Роман Корниенко. Контактный адрес "Rion Assets Limited LTD" - Киев, Дарницкий бульвар, 3А.

По этому адресу зарегистрировано ООО "Сплав-Украина" директором которой является Корниенко Александр Анатольевич, (вероятно отец Романа Корниенко), а единственным владельцем этой фирмы выступает российское закрытое акционерное общество "Сплав" из Новгорода.

Эта корпорация принадлежит российской "Альфа-Групп" и производит оборудование для атомных электростанций для многих стран бывшего Советского Союза.

До поставок продукции "Укринмашу", "Rion Assets Limited LTD" участвовала в тендерах "Энергоатома".

Согласно документам, которые есть у журналистов, на закупку гусеничных лент украинским предприятием было потрачено 121 200 долларов за 20 единиц, или 6060 долларов за штуку. На закупку двигателей для БТР было потрачено 160 000 долларов за 20 единиц, то есть 8000 долларов за штуку.

"Вместе с тем средняя цена за такие двигатели составляет около 2, максимум 3 тысяч долларов, а это почти в четыре раза дешевле того, что "Укринмаш" купил у британской фирмы", - отмечается в сюжете.