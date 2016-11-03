Луганский национальный университет им. Даля наладил связи с вузами ближнего и дальнего зарубежья

Луганский национальный университет (ЛНУ) имени Владимира Даля договорился о сотрудничестве с вузами России, Германии, Китая, а также ведет переговоры с учебными заведениями Греции. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил доктор философских наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе университета Андрей Лустенко.

Он отметил, что с момента создания Республики вуз начал выстраивать "политику коммуникаций, добрососедства и соединения с определенными формами социальной, экономической, образовательной жизни Российской Федерации".

"В этом плане целый ряд российских вузов, некоторые из них находятся по соседству с нами, некоторые находятся на более удаленной территории, прекрасно показали себя, продемонстрировали добрососедство, понимание нашей ситуации", - отметил Лустенко.

"Среди них мы должны, прежде всего, отметить в России Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону, Донской государственный технический университет, Белгородский государственный технический институт имени Шухова, Ростовский университет путей сообщения", - подчеркнул проректор.

"С ними со всеми наш институт за это время на том или ином уровне заключил договоры или хотя бы находится на пути этого", - добавил он.

Лустенко отметил, что еще одним "симптомом оздоровления внешнеполитической ситуации являются все более и более крепнущие коммуникации уже со странами дальнего зарубежья", которые изначально занимали по отношению к ЛНР нейтральную, а местами негативную позицию.

"Но сейчас это меняется, и наш вуз имеет отношения и заключает договоры с Германией, с германскими университетами, с Китаем, с Грецией сейчас ведутся переговоры и так далее", - рассказал проректор.