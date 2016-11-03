Житель столицы майдана захватил в заложники 15-летнюю девочку

В Киеве пьяный хозяин квартиры отобрал ключи у несовершеннолетнего квартирантки, закрыв ее внутри помещения. Чтобы освободить 15-летнюю девушку, пришлось привлечь спасателей. Об этом сообщают в Нацполиции Украины.

Как отмечается, в полицию позвонила 36-летняя жительница Бориспольского района и сообщила о том, что ее дочь — студентку медицинского колледжа незаконно удерживают в квартире на улице Бучмы. Пока женщина ехала в Киев, на место происшествия отправилась следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что в течение последних двух месяцев девушка вместе со знакомой арендовала комнату. В этот день студентка решила уехать из дома, но владелец квартиры, который был пьян, начал уговаривать ее остаться. Получив отказ, мужчина разозлился, забрал ключи и начал принуждать ее употреблять вместе с ним алкогольные напитки.

Мирные переговоры полицейских с киевлянином положительного результата не дали, поэтому дверь квартиры пришлось открывать с помощью спасателей. Когда правоохранители зашли в помещение, обнаружили запуганную девушку. Также они задержали владельца квартиры.

Материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до трех лет заключения.

Ранее 51-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.