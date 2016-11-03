Украинского карателя, который расстрелял из пистолета мирных людей в Краматорске, суд отказался взять под стражу

Краматорский суд не разрешил взять под стражу нациста Александра Ружанского, который занимался беспределом на майдане и добровольно стал карателем так называемой «АТО». Его обвиняют в совершении преступления по статье 296 УК Украины — хулиганство с применением оружия.

По мнению адвоката, на судью оказывалось давление со стороны представителей военной прокуратуры. Однако решение, как считает сторона защиты, в конце концов было принято беспристрастное.

«На судью городского суда Михальченко оказывал давление военный прокурор. Я считаю, что она вынесла справедливое решение о домашнем аресте», — сказал после процесса адвокат Анатолий Рябошапка.

Сам Александр Ружанский убежден, что прокуратура является предвзятой к нему, поскольку он является свидетелем по делу военного прокурора сил «АТО», которого подозревают в незаконном обогащении.

«Я являюсь главным свидетелем и заявителем по делу военного прокурора сил „АТО“ Константина Кулика. Сейчас его подчиненные пытаются повлиять на меня и на мою семью, и на суд», — убежден обвиняемый.

Упечь в СИЗО Ружанского военная прокуратура пытается уже не первый раз за его противоправные проступки. Во время службы в Краматорске каратель избил двух местных жителей и неправомерно применил травматический пистолет против них. Бандит отмечает, что это персональная месть от Кулика, поскольку он первым сообщил общественности о том, что прокурор и его ближайшее окружение живут на широкую ногу.

Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал общественности, что каратель Ружанский в состоянии сильного алкогольного опьянения, вплотную и умышленно расстрелял из травматического оружия в центре Краматорска двух людей. Данный факт подтверждается собранными доказательствами уголовного производства № 12015050390001382.