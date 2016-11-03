В Киеве участники протестного митинга блокировали Крещатик, есть задержанные

Драка между правоохранителями и вкладчиками обанкротившегося банка "Михайловский", которые проводили протестный митинг, произошла на Майдане в Киеве. Участники митинга вкладчиков обанкротившегося украинского банка "Михайловский" перекрыли движение автотранспорта по улице Крещатик в районе майдана Незалежности.

Во время митинга представители правоохранительных органов начали оттеснять участников акции с Крещатика, в результате возникла небольшая потасовка, которая позже переросла в драку между митингующими и полицией.

Несколько человек были повалены на асфальт, нескольких активистов полиция задержала и посадила в полицейские машины. Правоохранители обступили эти машины и не давали митингующим прорваться к ним. Полиции все же удалось разблокировать движение по Крещатику.

Сейчас вдоль улицы стоят представители полиции, участники акции продолжают митинг на Майдане Незалежности. В настоящее время митингующие никаких активных действий не предпринимают.

Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным 23 мая. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция Украины задержала одного из должностных лиц банка, который подозревается в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности финучреждения. В конце августа полиция в Киеве задержала еще одного подозреваемого в хищении средств банка.

По информации СМИ, следствие считает, что руководитель "Михайловского" Игорь Дорошенко вступил в сговор с главой наблюдательного совета Platinum Bank Григорием Гуртовым и его акционерами, одним из которых является заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.