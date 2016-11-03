Проезд без очереди на украинско-польской границе стоит 1300 гривен

Цена внеочередного пересечения границы зависит от выбранного пути следования и от того, насколько спешит водитель. Журналисты еще в середине октября побывали с ночным визитом на международном пункте пропуска «Ягодин» на Волыни и сняли, что там происходит и как движутся очереди.

По словам тех, кто простоял в очереди не один час, «красный» коридор был абсолютно незыблемым. В «зеленом» мигранты двигались не быстрее. Зато третья «проплаченная» очередь запускалась систематически (каждые 15 мин) по встречной полосе или той, что предназначена для авто, которые разворачиваются, передвигаясь в пределах страны.

«Он подошел к нам и спросил, хотим ли мы проехать без очереди. Говорю, а сколько это стоит? А он мне: «200 злотых или 1300 грн», — рассказал на камеру один из водителей, который ехал в то время в Германию.

Но это не единственная дорога, по которой можно скорее попасть в Польшу. Мигранты рассказывают, что в ту ночь часть «проплаченных» автомобилей тихонько двигалась к шлагбауму еще одним путем — между фурами. Это те, кто заплатили по 1300 грн за внеочередной проезд, чтобы скорей пересечь границу.

Отдельные водители объяснили, что ситуация с очередью и цена внеочередного проезда зависела от двух пограничников: Владимира Саливончик, который был главным на «дозоре», и того, что на запуске у шлагбаума — Александра Лебедюка.

По словам водителей, во время пересменки, когда на «воротах» стоит Лебедюк, именно между грузовиками проводят больше всего «левых» транспортных средств.