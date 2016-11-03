Главная

Проезд без очереди на украинско-польской границе стоит 1300 гривен

опубликовано vinodelov в Чт, 03/11/2016 - 17:03 Новость: тема тэги гео

Цена внеочередного пересечения границы зависит от выбранного пути следования и от того, насколько спешит водитель. Журналисты еще в середине октября побывали с ночным визитом на международном пункте пропуска «Ягодин» на Волыни и сняли, что там происходит и как движутся очереди.

По словам тех, кто простоял в очереди не один час, «красный» коридор был абсолютно незыблемым. В «зеленом» мигранты двигались не быстрее. Зато третья «проплаченная» очередь запускалась систематически (каждые 15 мин) по встречной полосе или той, что предназначена для авто, которые разворачиваются, передвигаясь в пределах страны.

«Он подошел к нам и спросил, хотим ли мы проехать без очереди. Говорю, а сколько это стоит? А он мне: «200 злотых или 1300 грн», — рассказал на камеру один из водителей, который ехал в то время в Германию.

Но это не единственная дорога, по которой можно скорее попасть в Польшу. Мигранты рассказывают, что в ту ночь часть «проплаченных» автомобилей тихонько двигалась к шлагбауму еще одним путем — между фурами. Это те, кто заплатили по 1300 грн за внеочередной проезд, чтобы скорей пересечь границу.

Отдельные водители объяснили, что ситуация с очередью и цена внеочередного проезда зависела от двух пограничников: Владимира Саливончик, который был главным на «дозоре», и того, что на запуске у шлагбаума — Александра Лебедюка.

По словам водителей, во время пересменки, когда на «воротах» стоит Лебедюк, именно между грузовиками проводят больше всего «левых» транспортных средств.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!