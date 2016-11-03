Главная

Продал два автобуса и кукурузу, — нардеп Барна объяснил, как стал богаче Тимошенко

опубликовано vinodelov в Чт, 03/11/2016 - 17:44 Новость: тема тэги гео
Барна Степан депутат Верховной рады

По итогам электронного декларирования нардеп от Тернопольщины Олег Барна оказался богаче экс-премьера Украины, лидера партии «Батькивщина», аферистки Юлии Тимошенко.

На своей странице в социальных сетях народный избранник объяснил источники происхождения своих доходов. Оказывается, для того, чтобы стать богаче Тимошенко нужно было совсем немного — Олег Барна продал два своих автобуса и кукурузу из родительских паев.

«Мне глубоко безразлично сколько задекларировали чиновники, я не видел ни одной декларации кроме своей. Но сегодня от Егора Чечиринды я узнал, что со своими декларируемыми 34 тысячами долларов (за продажу двух автобусов и кукурузы из паев родителей), буду, я богаче за газовую королеву Ю. В. Тимошенко! А еще говорят, что учителем плохо быть: есть зарплата, есть время на бизнес, туры в Польшу, генделя с мясом по ресторанам Одессы и с сигаретами по Черткову, образы и картины рисовать, и машины из Германии гнать», — написал Олег Барна на своей странице в Фейсбуке.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!