Продал два автобуса и кукурузу, — нардеп Барна объяснил, как стал богаче Тимошенко

По итогам электронного декларирования нардеп от Тернопольщины Олег Барна оказался богаче экс-премьера Украины, лидера партии «Батькивщина», аферистки Юлии Тимошенко.

На своей странице в социальных сетях народный избранник объяснил источники происхождения своих доходов. Оказывается, для того, чтобы стать богаче Тимошенко нужно было совсем немного — Олег Барна продал два своих автобуса и кукурузу из родительских паев.

«Мне глубоко безразлично сколько задекларировали чиновники, я не видел ни одной декларации кроме своей. Но сегодня от Егора Чечиринды я узнал, что со своими декларируемыми 34 тысячами долларов (за продажу двух автобусов и кукурузы из паев родителей), буду, я богаче за газовую королеву Ю. В. Тимошенко! А еще говорят, что учителем плохо быть: есть зарплата, есть время на бизнес, туры в Польшу, генделя с мясом по ресторанам Одессы и с сигаретами по Черткову, образы и картины рисовать, и машины из Германии гнать», — написал Олег Барна на своей странице в Фейсбуке.