Сын генпрокурора Луценко работал в компании с российским капиталом во время «российской агрессии»

Александр Луценко, сын Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в прошлом году получал заработную плату в известной тернопольской фирме. Об этом свидетельствуют данные электронного декларирования.

Согласно декларации, которую обнародовал Генпрокурор Украины Юрий Луценко, его сын Александр в прошлом году работал в ООО «Мегаполис-Украина».

В фирме с тернопольской регистрацией сын Генпрокурора заработал 173 592 гривен.

Как известно, табачная компания «Мегаполис-Украина» до недавнего времени была зарегистрирована в Тернопольской области. Однако после обвинений ряда общественных активистов в том, что эта компания с российским капиталом, «Мегаполис» переехал в Одессу.

Зато чиновники Тернопольской области финансовые неудачи часто связывали с переездом «Мегаполиса», ведь от потери крупной табачной компании бюджет Тернопольщины недосчитался нескольких десятков миллионов гривен.