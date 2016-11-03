Главная

Сын генпрокурора Луценко работал в компании с российским капиталом во время «российской агрессии»

опубликовано vinodelov в Чт, 03/11/2016 - 17:58 Новость: тема тэги гео
Юрий Луценко и сын Александр Луценко

Александр Луценко, сын Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в прошлом году получал заработную плату в известной тернопольской фирме. Об этом свидетельствуют данные электронного декларирования.

Согласно декларации, которую обнародовал Генпрокурор Украины Юрий Луценко, его сын Александр в прошлом году работал в ООО «Мегаполис-Украина».

В фирме с тернопольской регистрацией сын Генпрокурора заработал 173 592 гривен.

Как известно, табачная компания «Мегаполис-Украина» до недавнего времени была зарегистрирована в Тернопольской области. Однако после обвинений ряда общественных активистов в том, что эта компания с российским капиталом, «Мегаполис» переехал в Одессу.

Зато чиновники Тернопольской области финансовые неудачи часто связывали с переездом «Мегаполиса», ведь от потери крупной табачной компании бюджет Тернопольщины недосчитался нескольких десятков миллионов гривен.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!