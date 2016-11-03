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"Нафтогаз Украины" опроверг своё же заявление, мол, перевели неправильно

опубликовано alex1943 в Чт, 03/11/2016 - 18:09 Новость: тема тэги гео
fraking
Ранее ряд СМИ со ссылкой на интервью гендиректора "Нафтогаза" Андрея Коболева агентству Блумберг сообщили, что "Укргазодобыча" (дочка "Нафтогаза") совместно с европейскими партнерами пробурила первую скважину методом фрекинга, таким образом, на Украине началась добыча сланцевого газа.

"Нафтогаз" выступил с уточнением перевода этого интервью.
"Мы не планируем заниматься сланцевым газом. Мы планируем использовать доступные современные технологии, чтобы эффективно добывать традиционный газ", — говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в Facebook.

При этом "Нафтогаз" отмечает, что на Украине достаточно резервов традиционного газа, чтобы его не импортировать.

Пресс-секретарь "Укргаздобычи" Лариса Полищук также опровергла сообщения о том, что компания ведет добычу сланцевого газа и назвала ложной информацию главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
"Никакого сланцевого газа мы не добываем. Пошла какая-то неясно откуда информация прямой речью Коболева, и это многие перепечатали.

Мы не планируем заниматься сланцевым газом, мы планируем использовать доступные современные технологии, чтобы традиционно добывать только природный газ. То есть мы добываем только традиционный газ", — пояснила она.

Однако, напомним, что на сайте "Укргаздобычи" ещё 29 сентября было опубликовано сообщение об успешном проведении первых операций гидроразрыва пласта.

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