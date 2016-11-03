Миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве

«Сегодня в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Руденом. Сейчас в Национальном банке проходит встреча миссии с председателем НБУ Валерией Гонтаревой и ее заместителями Романом Борисенко, Екатериной Рожковой и Олегом Чурием», - говорится в сообщении НБУ в четверг, 3 ноября.

В сентябре МВФ одобрил выделение Украине очередного кредита на сумму около $1 млрд. Дальнейшее финансирование власти майданщиков планируется ежеквартально по итогам выполнения так называемых критериев эффективности. Четвертый транш в размере $1,3 млрд предполагается перевести в середине ноября 2016 года. Выдача Киеву самого крупного транша от МВФ намечена на первый квартал 2017 года – более $1,986 млрд. После этого размер двух следующих траншей будет сокращен до $1,33 млрд, а оставшихся пяти – до $735 млн.

Напомним: миссию МВФ ожидали на Украине 26 октября, однако этот визит перенесли по неназванным причинам. И вот, миссия все-таки прибыла в Киев, ее задача — мониторинг программы реформ для Украины, утвержденной в марте прошлого года. Страна майдана по мнению экспертов миссии по-прежнему сильно отстает от сроков выполнения критериев эффективности, зафиксированных в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике.