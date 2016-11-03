Главная

Отслужил в «АТО» и остался должен: сюрпризы демобилизации по-украински

опубликовано vinodelov в Чт, 03/11/2016 - 18:35 Новость: тема тэги гео
Отслужил в «АТО» и остался должен: сюрпризы демобилизации по-украински

Хотя президент Украины Порошенко заявляет, что демобилизация призванных на войну в рамках шестой волны так называемой «частичной мобилизации» успешно завершена и все вернулись домой, оказывается, это — очередная ложь.

Бойцы ВСУ не могут демобилизоваться без проблем. Об этом, в частности, пишет Максим Науменко на своей странице в Facebook, который, по его словам, служит в 10 ОМБР. Вот как он рассказывает о своих проблемах: «Отказался от заключения контракта и: получил отказ в демобилизации (6 волна); получил претензию на 230 тысяч грн; отказ в положенном отпуске; два служебных расследования (основание продления службы); депремирование; „объективную“ характеристику; жду дальнейших сюрпризов. А моему президенту доложили, что меняздесьнет»…

Напомним: президент Порошенко сообщил, что 2 ноября принял доклад министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о завершении процесса увольнения в запас военнослужащих в рамках шестой волны демобилизации.

сюрпризы демобилизации по-украински

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!