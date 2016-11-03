Отслужил в «АТО» и остался должен: сюрпризы демобилизации по-украински

Хотя президент Украины Порошенко заявляет, что демобилизация призванных на войну в рамках шестой волны так называемой «частичной мобилизации» успешно завершена и все вернулись домой, оказывается, это — очередная ложь.

Бойцы ВСУ не могут демобилизоваться без проблем. Об этом, в частности, пишет Максим Науменко на своей странице в Facebook, который, по его словам, служит в 10 ОМБР. Вот как он рассказывает о своих проблемах: «Отказался от заключения контракта и: получил отказ в демобилизации (6 волна); получил претензию на 230 тысяч грн; отказ в положенном отпуске; два служебных расследования (основание продления службы); депремирование; „объективную“ характеристику; жду дальнейших сюрпризов. А моему президенту доложили, что меняздесьнет»…

Напомним: президент Порошенко сообщил, что 2 ноября принял доклад министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о завершении процесса увольнения в запас военнослужащих в рамках шестой волны демобилизации.