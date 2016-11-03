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«Правосеки» терроризируют жителей села Правдовка на оккупированной ВСУ части Донбасса

опубликовано vinodelov в Чт, 03/11/2016 - 19:05 Новость: тема тэги гео
правосеки

Боевики украинской радикальной группировки «Правый сектор» начали зачистки среди мирного населения в селе Правдовка, что находится в оккупированном украинскими силовиками Константиновском районе (это всего в 20 км на запад от Горловки).

«Нам стали известны случаи издевательств националистов над местными жителями в селе Правдовка, население которого на 60–70% состоит из женщин, — рассказал спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. — Прибывшие туда 30 октября боевики „Правого сектора“ в количестве более 100 человек проводят зачистки среди жителей, имеющих какое-либо отношение к ДНР».

«Правосеки» издеваются над жителями, а это, повторимся, в основном, женщины, выгоняя людей на улицу и под угрозой расправы заставляют кричать «Слава Украине-Героям слава» и тому подобные националистические лозунги. В центре села «правосеки» поставили артиллерийские орудия и ведут оттуда обстрелы территории ДНР.

Напомним: разведка ДНР сообщала, что командование ВСУ, нарушая минские договоренности, переправило в конце октября к линии разграничения (фронта) военную технику, боеприпасы и сотню боевиков из «Правого сектора».

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