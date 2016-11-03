Евреи Украины возмущены антисемитской политикой Киева

Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский считает циничным и оскорбительным предложение со стороны Комиссии города Киева по переименованиям к жителям селения Быковня (район Киева). Именно в этом районе среди прочих имен, которые подлежат увековечиванию, перечислены имена ОУНовцев. Речь идет о главном редакторе киевской газеты ОУН «Українське слово» Иване Рогаче и члене редакционной коллегии Оресте Чемеринском. Эти активисты- националисты были не только антисемитами, но и открыто призывали к убийству евреев.

«Комиссия города Киева по переименованиям предложила жителям селения Быковня (район Киева) ряд имен для новых названий улиц. Вызывает „восхищение“ цинизм членов этой комиссии. Для увековечения гражданам предложены, среди прочих, два имени. Речь идет о главном редакторе киевской газеты ОУН „Українське слово“ Иване Рогаче и члене редакционной коллегии Оресте Чемеринском. Иван Рогач был не только главным редактором газеты, но и членом провода — то есть руководства Организации украинских националистов (Мельника). Эта газета отличалась антисемитскими статьями. Но не просто антисемитскими, типа евреи — плохие люди, а текстами, призывавшими к преследованию и физическому уничтожению евреев» — сообщает глава Еврейского комитета Украины.

Иван Рогач в первые дни Великой Отечественной войны в сотрудничестве с писательницей Еленой Телигой издавал газету «Украинское слово» и журнал «Литавры». Эти издания заявлялись как «украинские культурные», тем не менее, число публикаций об украинской культуре было невелико — в статьях прославлялись успехи и политика «победоносной Германии». Вот примеры типичных публикаций из «Украинского слова»: «Самый большой враг народа — это жид», «Наша задача — восстановить разрушенную жидо-большевиками украинскую национальную культуру». И все в таком же духе. Националист Орест Чемеринский был соредактором «Украинского слова». Их лозунги теперь подхватили современные украинские националисты.