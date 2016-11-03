Главная

В прифронтовом Донецке открылась выставка «Курская Дуга»

опубликовано vinodelov в Чт, 03/11/2016 - 20:05 Новость: тема тэги гео
выставка

В Донецком республиканском художественном музее открылась документальная передвижная выставка, организованная Министерством культуры Российской Федерации и Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (г. Москва).

Экспозиция называется «Курская дуга» и рассказывает об основных этапах и подвиге советских воинов во время Курской битвы с фашистской армией летом 1943 года. Выставка проводится при поддержке главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

«Хочу еще раз подчеркнуть исключительное значение и актуальность представленных Центральным музеем Великой отечественной войны выставок, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны. Молодое поколение не должно забывать об ужасах той войны. Наша святая обязанность — сохранить историческую память», — сказала во время торжественного открытия выставки временно исполняющая обязанности министра культуры ДНР Ольга Кобец.

Заведующий отделом военно-исторических экспозиций Центрального музея ВОВ 1941–1945 годов (Москва) Владимир Киселев подчеркнул, что Курская Дуга явилась переломный моментом в Великой Отечественной войне, когда враг понес ощутимые потери. Войска Южного фронта сумели оттянуть на себя несколько танковых и моторизированных дивизий врага, в том числе и танковые дивизии СС «Райх» и «Мертвая голова». После победы советских войск на Курской дуге стала возможной и Донбасская наступательная операция в конце августа—сентябре 1943 года.

Сегодня, когда Донбасс снова охвачен войной, развязанной украинскими националистами, выставка, рассказывающая о героизме отцов и дедов в борьбе с немецким нацизмом, особенно актуальна. Она будет работать в республиканском художественном музее до конца ноября.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!