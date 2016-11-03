В прифронтовом Донецке открылась выставка «Курская Дуга»

В Донецком республиканском художественном музее открылась документальная передвижная выставка, организованная Министерством культуры Российской Федерации и Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (г. Москва).

Экспозиция называется «Курская дуга» и рассказывает об основных этапах и подвиге советских воинов во время Курской битвы с фашистской армией летом 1943 года. Выставка проводится при поддержке главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

«Хочу еще раз подчеркнуть исключительное значение и актуальность представленных Центральным музеем Великой отечественной войны выставок, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны. Молодое поколение не должно забывать об ужасах той войны. Наша святая обязанность — сохранить историческую память», — сказала во время торжественного открытия выставки временно исполняющая обязанности министра культуры ДНР Ольга Кобец.

Заведующий отделом военно-исторических экспозиций Центрального музея ВОВ 1941–1945 годов (Москва) Владимир Киселев подчеркнул, что Курская Дуга явилась переломный моментом в Великой Отечественной войне, когда враг понес ощутимые потери. Войска Южного фронта сумели оттянуть на себя несколько танковых и моторизированных дивизий врага, в том числе и танковые дивизии СС «Райх» и «Мертвая голова». После победы советских войск на Курской дуге стала возможной и Донбасская наступательная операция в конце августа—сентябре 1943 года.

Сегодня, когда Донбасс снова охвачен войной, развязанной украинскими националистами, выставка, рассказывающая о героизме отцов и дедов в борьбе с немецким нацизмом, особенно актуальна. Она будет работать в республиканском художественном музее до конца ноября.