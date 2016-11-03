Украинские националисты открыто грозят расправами неугодным СМИ

В частности, в эфире телеканала «ZIK» это сделал известный украинский «активист-радикал» Дмитрий Корчинский. Он заявил, что националисты и впредь станут «вычищать» страну майдана от неугодных изданий и журналистов. На Украине якобы уже создан отряд, который будет вести борьбу со СМИ, не понимающими, что в стране идет война, а не гражданский конфликт.

«Если какой-нибудь собственник телеканала или радиостанции не понимает, что у нас война, то эту войну ему нужно показать, ему нужно дать понюхать дыма. Недавно подышал дымом „Интер“, сейчас будут дышать дымом другие телеканалы и радиостанции. Те, которые помогают врагу создать ассоциативную основу для вражеской пропаганды», — заявил Корчинский.

Напомним: Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера националистической организации «Братство» Дмитрия Корчинского, ему выдвинуты обвинения в призывах к войне против Крыма. Дмитрий Корчинский является украинским националистом, политологом и журналистом. В 90-е годы Корчинский был одним из лидеров организации украинских националистов УНА-УНСО, однако в 1997 году вышел из состава организации по причине идеологических расхождений. В «нулевых» организовал националистическую партию «Братство». В 2004 году Корчинский выдвигался кандидатом в президенты Украины и набрал на выборах 0,17% голосов.