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Украинская наука вымирает в прямом и переносном смысле слова

опубликовано vinodelov в Чт, 03/11/2016 - 20:44 Новость: тема тэги гео

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель профсоюза работников Национальной академии наук Украины (НАНУ) Анатолий Широков. По его словам, из-за мизерного финансирования происходит катастрофический отток кадров из украинских научных учреждений.

«За годы независимости Украины число работающих в научных учреждениях сократилась более чем втрое, — подчеркнул Широков. — Если по данным ЮНЕСКО число людей в науке во всем мире за последние 25 лет увеличилось на 20%, то у нас за неполные два последних года сокращение составило более 16%. За этот год сокращение НАНУ оставило 4685 человек, а с учетом 2015 года — 6385. В ВУЗах западной Украины — вообще катастрофа. Поляки выметают всех талантливых студентов, магистратуру и аспирантуру. Дают стипендии, гранты — все. Из-за этого на западной Украине вынуждены приглашать в аспирантуру даже тех, кто не знает английского. Идет процесс кадрового вымирания науки в Украине. Молодежь уже не идет, люди старшего возраста отходят в мир иной. У нас скоро будет катастрофа. Когда появятся необходимые деньги, то просто некому будет работать в науке».

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